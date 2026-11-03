Валентина Матвиенко посетила выставку Николая Фешина из собрания ГМИИ РТ в Китае

Фото: council.gov.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила Национальный художественный музей Китая, где представлена выставка произведений русского живописца Николая Фешина из собрания Государственного музея изобразительных искусств Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Экспозицию Матвиенко осмотрела в сопровождении председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжао Лэцзи в рамках официального визита российской делегации в Китай.

Фото: council.gov.ru

По данным Минкультуры Татарстана, выставка приурочена к 145-летию со дня рождения художника и стала крупнейшей экспозицией его работ, когда-либо проходившей в Китае. Всего в нее вошли 70 произведений, 60 из которых предоставил ГМИИ РТ. Также представлены картины из Вятского художественного музея, Музея Академии художеств и частных коллекций.

Перед отправкой произведений в Китай реставраторы ГМИИ РТ провели комплексные работы со всеми живописными полотнами: укрепили красочный слой, восполнили утраты, выполнили тонирование и отреставрировали исторические рамы.

Фото: council.gov.ru

Транспортировку картин, в том числе крупноформатных, организовала специализированная компания. Перевозка проходила в сопровождении вооруженной охраны с соблюдением международных требований к транспортировке произведений искусства. Расходы на организацию выставки, перевозку и страхование взяла на себя принимающая сторона.