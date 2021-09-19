Валеева: Такая открытость думских выборов — новый опыт не только для РТ, но и всей России

В этом году предпринят ряд мер для повышения прозрачности и открытости выборов депутатов Госдумы РФ Федерального Собрания восьмого созыва. Кроме того, применялись и те методы, которые действовали в прошлом году, благодаря чему уровень открытости стал беспрецедентным не только для Татарстана, но и для всей России. Об этом сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Абсолютное новшество в этом году — это видеостена для общественных наблюдателей, куда транслируется изображение с участков, оснащенных камерами. Одновременно можно увидеть 48 УИКов», — отметила спикер.

Она назвала видеостену очень нужным и успешным опытом, который ведет к еще более открытым и доступным выборам. Этому же способствует и работа блогеров-наблюдателей на избирательных участках в Татарстане.

Что касается числа наблюдателей на сегодняшний день, то по статистике на 11.00 избирательные участки республики посетили около 50 человек.

При этом Валеева подчеркнула, что количество обращений от граждан сократилось по сравнению с прошлыми выборами. И даже те, которые поступали, были незначительны и не могли повлиять на итоги голосования.