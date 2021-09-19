Общественная палата РТ: Около четверти наблюдателей на думских выборах – молодежь

Председатель Общественной палаты РТ описала портрет среднестатистического наблюдателя на выборах в Госдуму VIII созыва. По ее словам, большинство из них — женщины, а около четверти — молодежь.

«Четверть наблюдателей — это молодежь, вторая группа — это представители НКО. Мы заключили договоры с такими крупными организациями, как Федерация профсоюзов. Сегодня можно точно сказать, что наблюдатель „помолодел“. Что касается гендера — большинство женщины, но это не значит, что не участвуют мужчины, их тоже довольно много», — пояснила Зиля Валеева.

Сложно оценить, сколько новых наблюдателей пришли именно на эти выборы, потому что сам по себе институт наблюдения довольно молодой. Тем не менее есть уже определенная группа людей, которые участвуют в каждом подобном мероприятии, но также есть и те, кто стал наблюдателем впервые.