Валеева назвала причины падения рождаемости в России

Снижение рождаемости в России связано не только с ростом самодостаточности молодых людей. К уменьшению показателей приводит целый ряд причин, так называемые «демографические горки», заявила в интервью «Татарстан-24» председатель Общественной палаты РТ, председатель региональной общественной организации «Женщины Татарстана» Зиля Валеева.

«К этому снижению привело множество причин. Как говорил в 2021 году Владимир Владимирович Путин, мы переживаем наложение друг на друга демографических проблем. Это так называемые демографические горки. Этот период еще и пришелся на пандемию. Более того, демографы снова прогнозируют снижение рождаемости к 2030 году. Поэтому все больше оказывается помощь и поддержка многодетным семьям, одиноким родителям, семьям, воспитывающим детей», — отметила она.

Валеева прокомментировала вопрос о страхе современных женщин «не прокормить детей», хотя, казалось бы, раньше эта проблема была более острой. По ее словам, это определение касается отнюдь не еды, а в целом создания лучших условий жизни. Родители хотят, чтобы их дети были обеспечены хорошими смартфонами, компьютерами и другими вещами.

«Семья — это тонкая и чувствительная институция. Здесь проблему только постулатами или выплатами не решить. Очень важно, чтобы на молодую семью смотрели с надеждами, старались им помочь», — подчеркнула собеседница издания.

Примером такой помощи, по ее мнению, могут стать комнаты матери и ребенка, своеобразные «мини-детсады», которые создаются при вузах. Работать в них будут студентки — для этого они получат специальные сертификаты.