Валеева: Институт наблюдателей развивается и начинает привлекать общественные структуры

Общественная палата РТ и общественные организации Татарстана подписали соглашение о сотрудничестве в обеспечениии наблюдения на выборах депутатов Госдумы РФ VIII созыва.

«Институт наблюдателей развивается и привлекает общественные структуры и граждан. Сегодня стартует новый избирательный период по подготовке общественных наблюдателей», — сказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

По ее словам, соглашения были подписаны с теми компаниями, которые первыми выразили желание сотрудничать. Так, документы подписали председатель общественной организации «Многодетные семьи РТ» Артем Кузнецов, президент регионального общественного фонда «Центр поддержки гражданских инициатив РТ» Юлия Манина, председатель татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов, председатель совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Фарид Сафин, председатель исполкома Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо и председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

«Представители национальной молодежи нашей республики готовы и изъявили желание участвовать на выборах в качестве наблюдателей, тем более в Год родных языков и народного единства», — сказал Кадыров.

Главная цель соглашения — обеспечить участие представителей гражданского общества в наблюдении за проведением выборов депутатов Госдумы.

«Мы участвуем наблюдателями в деле государственной важности, потому что все понимают, что общественное наблюдение — это прозрачность и легитимность», — отметила Валеева.

Напомним, что 8 февраля Общественная палата РТ сформировала Координационный совет по общественному наблюдению, в состав которого вошли 23 человека. Его возглавил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин. В совет вошли представители общественных организаций, члены общественной палаты и некоммерческий сектор.