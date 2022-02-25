Валеев: Промпарк в Агрызе — в приоритетных инвестпроектах для района в этом году

Сегодня в Агрызском районе состоялось XV заседание совета, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития за 2021 год и ставились задачи на текущий. Участником мероприятия стал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, сообщают «Агрызские вести».

Глава района Азат Валеев рассказал о работах, которые были проведены в различных сферах района: сельском хозяйстве, малом и среднем бизнесе, ЖКХ, здравоохранении и других.

В том числе он рассказал присутствующим о новом логистическом промпарке в Агрызе, который планируется построить на пересечении автомобильного и железнодорожного транспорта. Здесь будут развиваться смешанные грузоперевозки, появится контейнерный терминал, начнут работать промышленные предприятия.

«Данный проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов РТ на 2022 год, — заметил глава муниципалитета. — Его инвестором — ООО „Зур“ — был приобретен земельный участок площадью 155 гектаров. В настоящее время готовится генеральный план Иж-Бобьинского сельского поселения».

Также Валеев остановился на других планах на 2022 год, в том числе на проекте завода листового стекла, швейном производстве, которое намерены запустить на базе бывшего детского сада №3 в Агрызе, и других программах.

На заседании совета также обсуждались железные дороги, жизнь сельских поселений и вопросы, волнующие их жителей, а также проблемы с отоплением и горячей водой.

«В выступлениях была полностью освещена деятельность района. Видно, что у вас есть возможности для дальнейшего повышения уровня жизни населения. Для этого необходимо вести активную работу по всем направлениям, повышать эффективность, создавать новые рабочие места, изыскивать возможности, чтобы молодежь оставалась в районе, вести системную работу по привлечению необходимых кадров», — резюмировал первый вице-премьер Татарстана.