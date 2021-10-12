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Ру Тат
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12 октября 2021  16:48
Эльза Кузнецова

Валдис Пельш и «Первый канал» сняли документальный фильм о Казанском метрополитене

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Валдис Пельш и «Первый канал» сняли документальный фильм о Казанском метрополитене

Инженерный корпус МУП «Метроэлектротранс» и Казанский метрополитен 11 октября посетил популярный телеведущий Валдис Пельш вместе со съемочной группой «Первого канала». 

«Гости побывали на двух станциях — на „Суконной слободе“ и „Кремлевской“. Съемочная команда целенаправленно ехала на „Кремлёвскую“, чтобы именно там снять кадры для своего документального кино», — рассказали ИА «Татар-информ» в МУП «Метроэлектротранс».

Сюжет фильма будет посвящен Казанскому метрополитену, однако более подробно рассказать о будущей картине собеседник агентства не смог из-за договоренностей с «Первым каналом». Хронометраж ленты пока тоже держится в секрете.

Съемки в метрополитене проходили ночью, так что жители Казани в кадр не попали, зато сама съемочная группа смогла прокатиться на поезде. 

В состав съемочной команды вошли восемь человек — Валдис Пельш, его продюсер, три оператора, один специалист по свету, гример и один помощник. Столичные гости заметили, что станция «Кремлевская» очень красивая и хорошо подходит для съемок.

«Фильм выйдет на „Первом канале“ в декабре этого года», — уточнил источник.

Фотографии предоставлены МУП «Метроэлектротранс».

#казанское метро #валдис пельш
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