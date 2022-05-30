Валдис Пельш представил на «Первом канале» фильм о Татарстане

Ведущий «Первого канала» Валдис Пельш представил фильм о Татарстане. Работа, при создании которой он выступил в качестве не только ведущего, но и продюсера, называется «Дорогами открытий. Третья столица». В съемках также приняла участие заслуженная артистка России, актриса Театра имени Маяковского, ведущая Анна Ардова.

Рассказы о Казани сопровождается кадрами стадиона «Ак Барс Арена», театра кукол «Экият», мечети «Кул Шариф», Кремлевской набережной, Театра оперы и балета имени Мусы Джалиля и других достопримечательностей.

Во вступлении Валдис Пельш говорит, что Казань регулярно занимает лидирующие позиции в рейтингах российских городов, а также о том, что столица Татарстана — это город контрастов.

«Это одно из лучших мест для проживания и туризма. Более 50 музеев, 12 театров, десятки парков, клубов и ресторанов. Здесь есть всё, чем может похвастаться большой современный город. Но только в Казани в историческом центре соседствуют древний Кремль и современный экстрим-парк», — отмечает Пельш.

Героями фильма стали художник Рустам Кубик, создавший множество муралов на зданиях Казани, руководитель экстрим-парка «Урам» Мария Крюкова, солистка Татарского академического театра опера и балета Аманда Гомес, которая приехала из Бразилии в Татарстан семь лет назад, и многие другие.

Очень подробно в фильме рассказывается о Сабантуе и национальной борьбе корэш, которая признана общероссийским видом спорта.