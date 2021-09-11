Вакцины от Covid-19 оказались эффективны при аутоиммунных заболеваниях

Вакцины от коронавирусной инфекции оказались эффективны для большинства пациентов с аутоиммунными заболеваниями. Об этом говорится в исследовании ученых из Нидерландов, опубликованном в Volkskrant.

В работе принимали участие Медицинский центр университета Амстердама, а также сеть банков крови Sanquin. Главной целью ученых было выявление уровня эффективности препаратов от Covid-19 для людей с ослабленной иммунной системой.

Предварительные результаты доказывают, что в организме большей части таких пациентов вырабатывается почти такое же количество антител, как и у здоровых людей. И эти показатели, по словам руководителя исследования Тако Кауперса, «превзошли оидания».

В настоящее время резульаты исследования находятся в Минздраве страны. Как сообщает РИА Новости, и.о. главы Минздрава Нидерландов Хуго де Йонге далее определит, какие пациенты смогут рассчитывать на дополнительную бустерную дозу вакцины от коронавируса (дополнительную инъекцию, которая усилит защитный эффект вакцины).