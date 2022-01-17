Вакцинированные «Спутником V» смогут въезжать в Австралию

Привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» смогут въезжать в Австралию. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник на сайте МВД Австралии обновился статус вакцин, которые признаются при пересечении границы, — в список добавили и российский препарат.

«Вы считаетесь полностью вакцинированными для поездки в Австралию, если прошли курс вакцинации одобренной или признанной Управлением терапевтических товаров вакциной <...> Национальный исследовательский центр им. Гамалеи „Cпутник V“», — сказано в новой редакции правил.

Также отмечено, что с момента последней прививки должно пройти не менее семи дней.

Управление терапевтических товаров (TGA) ранее признало «Спутник V», убедившись, что препарат обеспечивает защиту и снижает вероятность передачи Covid-19 другим людям. «Спутник Лайт» регулятор пока не одобрил.