Вакцинация от дифтерии и кори в Челнах идет низкими темпами

Жители Набережных Челнов не спешат прививаться от опасных инфекций, несмотря на наличие в городе вакцины. За восемь месяцев план по дифтерии выполнен на 52%, по кори — на 37,2%. Такие данные на аппаратном совещании привела заместитель главного санитарного врача Набережных Челнов Лемуза Нафигуллина.

«Выполнение плана пока на низком уровне», — доложила спикер.

Параллельно в городе проходит вакцинация против гриппа. В 2023 и 2024 годах для формирования иммунной прослойки вакцинацией должно быть охвачено не менее 60% горожан, а из группы риска — 75% жителей. На сегодняшний день от плана привито всего 26%. На предприятия города направлены разъяснительные письма о необходимости вакцинации работников.

На низкие темпы вакцинации обратил внимание и мэр Автограда Наиль Магдеев. Он отметил, что необходимо «доступным и понятным языком» проводить разъяснительную работу с населением.

«Прививка — дело добровольное, но о последствиях мы всё прекрасно знаем и видим. К сожалению, и людей теряем. Так было с коронавирусом, когда мы убеждали людей, что нужно делать прививки. Приемы „А, ладно, меня это не касается!“ не проходят. Мы все живем в обществе, ходим на работу, всё еще впереди. В ряде регионов идет рост заболеваемости гриппом», — отметил Магдеев.

На 24 сентября в Челнах зарегистрировано 30 812 случаев коронавируса Covid-19 (за все время). Известно о 12 заразившихся за прошлую неделю жителях города.