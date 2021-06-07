news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
7 июня 2021  17:51

Вакцинация для мигрантов в России может стать обязательной

news_top_970_100

Правительство России прорабатывает систему упрощенного ввоза трудовых мигрантов в страну с обязательной вакцинацией от COVID-19. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости. 

«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», — сказал Хуснуллин в эфире шоу Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI.

Вице-премьер отметил, что отсутствие рабочих мигрантов на российских стройках во время пандемии сильно ударило по строительной отрасли. 

«Для нашей страны это очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства заявил, что уже сделал себе прививку от коронавируса и призвал всех россиян к прохождению вакцинации.

#трудовые мигранты #владимир путин #Коронавирус #Вакцинация
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное