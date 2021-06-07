Вакцинация для мигрантов в России может стать обязательной

Правительство России прорабатывает систему упрощенного ввоза трудовых мигрантов в страну с обязательной вакцинацией от COVID-19. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию», — сказал Хуснуллин в эфире шоу Тины Канделаки «Специальный гость» на RTVI.

Вице-премьер отметил, что отсутствие рабочих мигрантов на российских стройках во время пандемии сильно ударило по строительной отрасли.

«Для нашей страны это очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства заявил, что уже сделал себе прививку от коронавируса и призвал всех россиян к прохождению вакцинации.