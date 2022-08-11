Вакцина «Спутник V» за 2 года стала самым экспортируемым препаратом в истории России

За два года с момента регистрации вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируемым лекарственным средством за всю историю России. Кроме того, препарат зарекомендовал себя как один из самых эффективных против Covid-19 в мире, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает ТАСС.

«Это подтверждают результаты более чем 50 клинических исследований и данные применения „Спутника V“ в рамках национальных программ вакцинации в различных регионах мира, включая Европу, Азию, Ближний Восток и Латинскую Америку», — сказал руководитель фонда.

Дмитриев отметил, что РФПИ выступил инициатором и профинансировал из собственного бюджета совместные исследования с другими ведущими производителями для создания «вакцинных коктейлей» со «Спутником Лайт».

Он выразил уверенность в том, что пандемия должна стать важным уроком для всего человечества и напомнить о важности единства и коллективные усилий, чтобы эффективно противостоять всем будущим угрозам, включая эпидемиологические.