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Вакцина «Спутник V» потеряла эффективность в борьбе с коронавирусом
«Спутник V» потерял эффективность в борьбе с новым штаммом Covid-19, но в данный момент ведется разработка новой вакцины, передает РИА Новости слова директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.
По его словам, «Спутник» перестал быть эффективным еще в январе 2023 года, когда появился вариант «омикрона», известный как «кракен».
Гинцбург пояснил, что первоначальная вакцина была эффективна первые два года, но с лета 2022 года, с появлением новых видов болезни, действенность препарата начала снижаться.
Вакцина, разрабатываемая для противостояния «кракену», может быть назальной, отметил ученый.
По его словам, человек, который таким образом привился, перестает быть переносчиком возбудителя. В отличие от того, кто вакцинировался инъекционно.
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