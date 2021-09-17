Вакцина «Спутник V» оказалась эффективнее зарубежных вакцин против дельта-штамма

Российская вакцина «Спутник V» в ходе исследования показала большую эффективность против дельта-штамма коронавируса, чем препараты Sinopharm и AstraZeneca. Информация об этом появилась в издании La Nation со ссылкой на исследование аргентинского Национального университета Кордовы.

Эксперты проанализировали 309 образцов плазмы крови людей, переболевших Covid-19 и привитых двумя дозами вакцин AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V».

Ученые обратили внимание на то, что наибольшее количество антител было обнаружено у прошедших полную вакцинацию российским препаратом от коронавируса.

«Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы „Спутника V“ и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm (без перенесенной ранее болезни)», — отмечается в результатах исследование.

Аргентинский университет Кордовы продолжает научную работу по применению вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости. Ранее ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител после вакцинации «Спутником V» не уменьшается, а только увеличивается с течением времени.