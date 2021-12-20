Вакцина из Канады: спасет ли Майк Пелино карьеру Квартальнова в «Ак Барсе»

О проблемах «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова в последние два сезона принято говорить исключительно в ключе неудачной игры в неравных составах

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Пелино еще не приехал, но «плоды» видны уже сейчас

Казанский «Ак Барс» пополнился специалистом, которого многие называют одним из лучших тренеров большинства в лиге Майклом Пелино. Вряд ли можно говорить о серьезной дистанционной работе канадца в тренерском штабе «Ак Барса», но за две игры после его прихода «барсы» забросили в неравных составах столько же, сколько и в предыдущих десяти матчах.

О проблемах «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова в последние два сезона принято говорить исключительно в ключе неудачной игры в неравных составах. А если быть точнее, то в ключе неудачной игры в большинстве. Фактически именно этот компонент лишил барсов в прошлом сезоне потенциального Кубка Гагарина. В финале Востока казанский клуб не выглядел слабее «Авангарда», но ужасное большинство (всего 3 результативных попытки из 29 – 10,3%) предопределило победителя в той серии.

Вообще, тенденции последних сезонов показывают, что победителями конференции становятся именно клубы с одинаково сильными бригадами большинства и меньшинства одновременно. И если в этой регулярке при игре вчетвером против пятерых у казанцев проблем почти нет (83,4% – лучший процент нейтрализации меньшинства в Восточной конференции), то с большинством там не то, чтобы проблема, а самая настоящая катастрофа. 12,8% реализации – хуже дела во всей КХЛ обстоят только у «Адмирала». Для сравнения, главные конкуренты «Ак Барса» за кубок Гагарина – «Авангард», ЦСКА, СКА, московское «Динамо», «Салават Юлаев» и «Металлург» реализуют лишнего примерно в 2 раза эффективнее, что несомненно накладывает свой отпечаток в очных встречах.

Руководство клуба (Марат Валиуллов – второй слева) не спешило делать резкие шаги и дало много времени тренерскому штабу на исправление ситуации Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Терпение Валиуллина лопнуло после поражения от «Барыса»

Проблемы с розыгрышем лишнего в «Ак Барсе» были ясны всем еще этим летом, но руководство клуба не спешило делать резкие шаги и дало много времени тренерскому штабу на исправление ситуации. Терпение Марата Валиуллина лопнуло после поражения от «Барыса». Итогом стало приглашение Майка Пелино. Игорь Горбенко, входящий в штаб Дмитрия Квартальнова и отвечавший в команде за розыгрыш лишнего, остался в «Ак Барсе», но его новые функции в казанском клубе стали непонятными.

Здесь, конечно, еще и важно уточнение. Давайте взглянем на фамилии, которые определяли розыгрыш лишнего в прошлом сезоне: Найджел Доус, Стефан Да Коста, Джастин Азеведо, Патрис Кормье, Микаэль Викстранд. За весь прошлый сезон эта пятерка наколотила в большинстве суммарно 70 очков по системе гол+пас. И это при том, что Азеведо отыграл в Казани меньше половины сезона.

Сейчас же спецбригада «барсов» далеко не столь именитая. В бригадах большинства максимум времени на площадке проводят Николай Коваленко, Стивен Кэмпфер, Дмитрий Кагарлицкий, Артем Галимов, Пер Линдхольм. Возможно, и не стоит так сильно удивляться тому, как сильно просело большинство в этом сезоне - исполнители решают не меньше тренеров. Ситуацию, конечно, серьезно могли бы поправить переходы Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова, но динамовцы до Казани так и не доехали. Зато доехал Пелино.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Майк Пелино должен подправить игру в большинстве, атаку и спасти сезон Квартальнову Фото: ak-bars.ru

Пелино держит марке на 16-20% большинства и прибавляет в плей-офф

За последние четыре года «Ак Барс» стал для канадского специалиста уже четвертым клубом КХЛ. После 6 лет работы в «Металлурге» в роли ассистента и двух завоеванных Кубков Гагарина Пелино переехал в Балашиху и присоединился к тренерскому штабу Боба Хартли, добившись с омским «Авангардом» по итогам сезона серебряных медалей. Следующий сезон начинал в ярославском «Локомотиве», а затем был снова «Металлург». По итогу, судьба привела канадца в «Ак Барс». Во всех вышеназванных клубах Пелино отвечал в первую очередь за игру команды в большинстве, не скрывают этого и в Казани.

«Приглашение Майкла Пелино – наше совместное решение. Мы хорошо понимаем, что нам нужно улучшить в своей игре, и уверены, что знания и опыт Пелино помогут команде в организации игры, атаке и большинстве» - комментировал пополнение в тренерском штабе главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после одной из игр.

В сезоне 2018/19, в том самом, в котором «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина, омский клуб показал в плей-офф какие-то космические 33,3% реализации большинства, при этом в регулярке цифры были очень средние – всего 16,4%. В «Локомотиве» с исполнителями менее высокого класса регулярка выросла до 20%, а плей-офф, наоборот был провален - всего 11,8%. В Магнитке в прошлом сезоне после прихода Пелино ситуация с большинством в «регулярке» особо не изменилась: 19,3% до канадца и 18,9% при нем. А затем вновь какие-то сумасшедшие 32% в плей-офф.

Как видим, регулярный чемпионат Пелино стабильно проводит на уровне от 16 до 20 и как говорится, держит марку. Да, 16-20 не самые высокие показатели, но с учетом нынешнего подбора игроков, даже такая процентовка станет для «Ак Барса» прекрасным результатом. Но сможет ли Пелино ее добиться, учитывая, что с тем же «Локо» в плей-офф он уже раз провалился? А намного ли тот состав ярославцев с Да Костой, Ткачевым, Ландером, Свенссоном и Кронваллем был индивидуально слабее нынешнего «Ак Барса»? Думается, что не намного. Поэтому, безусловно, большую роль здесь будет играть и уровень исполнителей. И очень кстати сюда должен вписаться новичок Марк Барберио, который в АХЛ был одним из лучших бомбардиров-защитников, стабильно набиравшим очки именно в большинстве.

По слухам, последние две игры канадец консультировал работу дистанционно, и за эти 2 игры барсы забросили в большинстве три шайбы Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

На Пелино надейся…

На две последние игры против «Салавата Юлаева» и «Нефтехимика» Пелино не смог прибыть из-за юридических и визовых формальностей. Однако по слухам, канадец консультировал работу дистанционно, и за эти две игры «барсы» забросили в большинстве три шайбы, столько же, сколько за предыдущие 10 игр вместе взятые. При этом нельзя сказать, что системно розыгрыш лишнего как-то сильно изменился, однако сам факт заставляет задуматься.

За время паузы на Кубок Первого канала у тренерского штаба было достаточно времени, чтобы как минимум определиться с сочетаниями и найти наиболее оптимальные связки в большинстве. Первая относительно серьезная проверка будет ждать уже сегодня. В Казань приедет челябинский «Трактор» с тремя воспитанниками «Ак Барса» – обладателями Кубка Гагарина в команде Билла. После октябрьских 0:5 в Челябинске настрой «барсов» на игру должен быть самым, что ни на есть запредельным.

Спасет ли Майк Пелино сезон «Ак Барсу» Квартальнова? Здесь надо понимать, что спрос и вся ответственность остается на главном тренере, который и будет принимать решение, каким образом канадская «вакцина» будет встроена в командный организм. Так что надеяться на Пелино можно, но успех или неудача будут зависеть в первую очередь от самого Квартальнова.

Самат Гильфанов

Фото на анонсе: ak-bars.ru