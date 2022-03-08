«Вакцина» из Беларуси: Лисакович спас Слуцкого в Грозном, «Рубин» замахнется на кубок

Впервые за 10 лет победив в Грозном, «Рубин» прервал серию из четырех поражений подряд в чемпионате. Казанцы оторвались от зоны стыков на дистанцию в шесть очков и вроде обезопасили себя от потенциальной борьбы за выживание. Подробнее – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

После игры с «Ахматом» на счету Лисаковича уже 5 голов и 1 голевая передача. Тяжело объяснить, с чем может быть связана столь дикая результативность 24-летнего нападающего.

Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» одержал победу (2:1) в гостях над «Ахматом», прервал четырехматчевую серию поражений в РПЛ. С учетом кубкового матча против «Ротора» на счету казанцев уже две победы подряд. Почему «уже»? В официальных играх два раза кряду подопечные Слуцкого не побеждали с августа. Тогда, кстати, с тем же счетом 2:1 был обыгран «Ахмат»: Даниил Уткин также вывел грозненцев вперед, а «Рубин» также забил оба мяча во втором тайме, добыв победу в самой концовке матча. Кажется, круг замкнулся.

Лисакович - лучший игрок команды, и дело не только в голах

Для того, чтобы стать вторым по результативности игроком «Рубина» в сезоне белорусскому форварду хватило всего трех матчей. После игры с «Ахматом» на счету Лисаковича уже 5 голов и 1 голевая передача. Тяжело объяснить, с чем может быть связана столь дикая результативность 24-летнего нападающего. Все-таки в составе «Локомотива» эти же пять голов он забил за 53 матча, а тут уложился лишь за три. Аномалия или тот самый случай, когда футболист и клуб нашли друг друга?

Как бы то ни было, голы - не единственное, что делает Лисаковича лучшим футболистом казанцев этой весной. Виталий настолько гармонично вписался в атакующую структуру «Рубина», что на фоне его связки с Дрейером слабейшим звеном в нападении сейчас видится именно Хвича. При этом присутствие Лисаковича может в какой-то мере даже развязать руки грузину. Белорусский форвард идеально опускается вниз, стягивая защитников и освобождая пространство впереди для вингеров, попутно снабжая их передачами. Это именно то, что Слуцкий пытался строить в нападении еще осенью: но ни Деспот, ни Онугха к такой игре были абсолютно не приспособлены.

В одной лишь игре с «Ахматом» Лисакович отдал четыре ключевые передачи - больше, чем все футболисты «Рубина» в этом матче вместе взятые. Из таковых можно, например, вспомнить момент Сеада Хакшабановича в первом тайме или гол Андерса Дрейера в компенсированное время, возникшие как раз после передач из глубины от Лисаковича. Все это показывает универсализм форварда, способного не только стабильно забивать, но и отдавать.

«Рубин» забил уже шесть в трех играх, но игра в атаке удручает

Между тем, кажется, остался незамеченным еще один любопытный факт: казанцы три матча подряд забивают минимум два гола. Есть ли этому объяснение помимо пресловутой аномалии? По итогам трех игр подопечные Слуцкого нанесли в створ ворот соперников всего 10 ударов, а новомодные xG насчитали лишь 3,5 гола. Голы есть голы, но от сухих фактов никуда не уйдешь - этой весной «Рубину» везет.

С другой стороны прошлогоднее весеннее «везение» и победы по 1:0 с голами Йевтича привели к тому, что «Рубин» по итогу запрыгнул в еврокубковый поезд. И будем честны, вряд ли кто-то из нас расстроиться, если казанцы сотворят что-то похожее вновь. Но иногда болельщикам хочется увидеть и веселый атакующий футбол, а не один удар в створ ворот «Ахмата» за тайм при владении мячом под 60%.

«Надеяться на то, что тройка Уремович – Зуев – Хакшабанович вдруг начнет доминировать, невероятно контролировать мяч и вести всю игру было бы как минимум наивно с моей стороны» Фото: rubin-kazan.ru

В этом смысле Слуцкому сильно не хватает в центре поля Хвана Ин Бома и Оливера Абильдгора, на отсутствие которых главный тренер и сослался после матча в Грозном.

«Не было Мусаева, Кучаева, Ин Бома, Абильдгора. В этой тройке [Уремович – Зуев – Хакшабанович] мы даже никогда не играли на сборах или даже в тренировках. У нас была игра с «Ротором», поэтому не было возможности для полноценных тренировок. Надеяться на то, что эта тройка вдруг начнет доминировать, невероятно контролировать мяч и вести всю игру было бы, как минимум, наивно с моей стороны», - заявил Слуцкий после игры с «Ахматом».

Казанцы оторвались от стыков уже на 6 очков. За вылет можно не беспокоиться?

После победы над «Ахматом» у «Рубина» стало 25 очков - это на 6 больше, чем у идущего тринадцатым «Урала». С учетом санкций, наложенных на российский футбол, о еврокубках в этом году можно не думать. Поэтому, единственными существенными задачами команды на остаток сезона оставались сохранение прописки и Кубок России. За первое теперь, кажется, можно уже не волноваться, тем более с учетом календаря. Из десяти оставшихся матчей пять «Рубин» проведет против команд из подвала турнирной таблицы: «Ростов», «Химки», «Арсенал», «Урал» и «Уфа».

Кубок России «Рубин» не выигрывал уже 10 лет Фото: © «Татар-информ»

Аналогично можно сказать и про четвертьфинал Кубка России - повезло с календарем. Команда отправится в Красноярск, где сыграет с «Енисеем». С одной стороны, дорога дальня и соперник на неделе грохнул в Москве «Локомотив» со счетом 4:0. С другой стороны, матчи 1/4 финала пройдут чуть ли не в мае, так что даже в Красноярске к тому времени, наверняка, будет тепло, да и «Енисей» это все-таки не «Зенит», «Спартак», ЦСКА или «Динамо». «Енисей» - это клуб ФНЛ, который казанцы должны обыгрывать вне зависимости от состояния поля и наличия тех или иных футболистов.

Спустя 10 лет «Рубин» покорил Грозный. Последняя победа казанцев в Чечне была датирована мартом 2012 года, когда в перенесенной из Казани игре, подопечные Бердыева обыграли в четвертьфинале Кубка России «Локомотив». А чуть позже впервые в истории стали его обладателями. К слову, кубок «Рубин» также не выигрывал уже 10 лет. Кажется, круг может замкнуться.