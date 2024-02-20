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Вакантный депутатский мандат Госсовета РТ может получить Нина Шимина
Вакантный депутатский мандат Госсовета Татарстана могут передать Нине Шиминой. Ее кандидатура была поддержана на заседании президиума политсовета татарстанского отделения партии «Единая Россия» и будет предложена ЦИК РТ.
«Предлагается передать вакантный депутатский мандат Нине Константиновне Шиминой. Она является председателем Молодежного парламента при Госсовете республики», – сказал глава парламента, секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин.
Он отметил, что Шимина организует образовательные смены в детских лагерях, входит в состав общественного совета Минмолодежи РТ, основала «Сообщество мам Татарстана».
Ранее, на заседании Государственного Совета РТ 15 февраля, были досрочно прекращены полномочия депутата Александра Тыгина в связи с его переходом на работу в органы исполнительной власти, напомнил Мухаметшин.
«По законодательству кандидатура зарегистрированного кандидата на замещение вакантного депутатского мандата может быть предложена в течение 14 дней после решения о досрочном прекращении полномочий», – уточнил он.
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