Вайсфельд высказался о фаворите второго раунда плей-офф в паре «Динамо» - «Ак Барс»

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в паре второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо» – «Ак Барс» считает фаворитом минскую команду.

– Пара равная, но всё же назову фаворитом «Динамо». Стоит отметить, что у обеих команд нет какого-то гигантского разрыва по уровню. Поэтому если выиграет «Ак Барс», тоже не удивлюсь.

– Что можете сказать об игре «Ак Барса»?

– Казань играет строго и без особой импровизации. Но не нужно забывать, что у «Ак Барса» есть исполнители, с помощью которых команда Анвара Гатиятулина может забрать эту серию, – сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Также Вайсфельд высказал сомнение, что минская команда вообще не попала бы в плей-офф, если бы не большое количество североамериканских игроков в составе из-за отсутствия лимита на легионеров.