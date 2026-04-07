На главную ТИ-Спорт 7 апреля 2026 16:11

Вайсфельд высказался о фаворите второго раунда плей-офф в паре «Динамо» - «Ак Барс»

Вайсфельд высказался о фаворите второго раунда плей-офф в паре «Динамо» - «Ак Барс»
Фото: hcdinamo.by

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд в паре второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Динамо» – «Ак Барс» считает фаворитом минскую команду.

– Пара равная, но всё же назову фаворитом «Динамо». Стоит отметить, что у обеих команд нет какого-то гигантского разрыва по уровню. Поэтому если выиграет «Ак Барс», тоже не удивлюсь.

– Что можете сказать об игре «Ак Барса»?

– Казань играет строго и без особой импровизации. Но не нужно забывать, что у «Ак Барса» есть исполнители, с помощью которых команда Анвара Гатиятулина может забрать эту серию, – сказал Вайсфельд «Чемпионату».

Также Вайсфельд высказал сомнение, что минская команда вообще не попала бы в плей-офф, если бы не большое количество североамериканских игроков в составе из-за отсутствия лимита на легионеров.

#ХК Ак барс #хк динамо минск #плей-офф КХЛ
В топе
Татарстан намерен трудоустроить 569 врачей из других регионов России и зарубежья

Татарстан намерен трудоустроить 569 врачей из других регионов России и зарубежья

6 апреля 2026
Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

7 апреля 2026
