Вайсфельд связал селекцию «Трактора» с сокращением финансирования

Фото: hctraktor.org

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд предположил, что у челябинского «Трактора» уменьшился бюджет на трансферы.

Поводом для размышлений послужило продление контракта с 38-летним нападающим Владимиром Жарковым, а также подписание пробного соглашения с 32-летним форвардом Никитой Сошниковым. «У меня складывается ощущение, судя по селекции, что у "Трактора" сократилось финансирование. Каждая команда подбирает игроков исходя из своих финансовых возможностей. Сейчас они у "Трактора" вот такие», – заявил Вайсфельд изданию «Сила спорта».

Эксперт также отметил, что резкие изменения в селекционной политике клуба могут сигнализировать о проблемах с бюджетом: «Когда в селекции клуба делаются резкие шаги, то, скорее всего, там проблемы с финансированием».

Напомним, что новый сезон КХЛ «Трактор» начнет 5 сентября гостевой встречей против ярославского «Локомотива».