Вайсфельд: «Отдавать Кубок Гагарина «Ак Барсу» прямо сейчас я бы не стал»

Бывший генменеджер ряда клубов КХЛ Леонид Вайсфельд оценил перспективы «Ак Барса» в новом сезоне КХЛ.

По словам хоккейного эксперта, несмотря на большое количество трансферов, казанский клуб нельзя назвать главным фаворитом предстоящего Кубка Гагарина.

«Конечно, это очень хорошая команда с мастеровитыми игроками, и у неё есть шанс выиграть Кубок Гагарина. Но отдавать им трофей прямо сейчас, как делают многие, я бы не стал. Всё-таки очень сложно объединить такой звёздный состав общей идеей и сделать так, чтобы не было каких-то обид по поводу игрового времени или других моментов. Возможно, не все люди смогут смириться с той ролью, которую придётся выполнять, потому что в других командах они были звёздами. Это очень непростая задача для Олега Знарка, но ни в коем случае не говорю, что он не сможет её решить», – цитирует Вайсфельда «Чемпионат».

Напомним, первый матч сезона казанский клуб проведет 3 сентября в Москве против «Динамо. Начало встречи в 13.00 по московскому времени.