Вайсфельд об «Ак Барсе»: В регулярке играли ниже уровня, а в плей-офф вышли на пик формы

Хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд рассказал, что ожидать от предстоящей серии полуфинала плей-офф между «Металлургом» и «Ак Барсом», а также заявил, что в розыгрыше Илья Набоков выглядит сильнее Тимура Билялова.

- Что касается Магнитогорска, вряд ли стоит отрицать, что у них хорошая сетка плей-офф по сравнению с соперниками. Можно говорить, что повезло, но, с другой стороны, они ведь заняли первое место в регулярном чемпионате. Так что всё справедливо.

По поводу «Ак Барса» могу сказать, что казанцы удивляли меня в регулярке, где они, с моей точки зрения, играли ниже своего уровня. А в плей-офф, особенно в серии с Минском, вышли на пик формы, в результате чего показали свой истинный уровень. Это радует.

- Как оцените вратарскую линию в этой серии?

- Считаю, что вратарская бригада сильнее у «Металлурга», но играть будет один голкипер. По Тимуру Билялову у «Ак Барса» у меня один вопрос: как у него со здоровьем, не помешают ли травмы? Максим Арефьев мне очень нравится, но у него нет кубкового опыта. С другой стороны, у Ильи Набокова из «Металлурга» его тоже не было, но это не помешало ему стать MVP плей-офф и выиграть Кубок Гагарина. Так что здесь всё близко, – сказал Вайсфельд «Чемпионату».

В рамках плкй-офф-2025/26 Тимур Билялов провел семь игр при проценте отраженных бросков 93,9% и коэффициенте надежности 2,02. На счету Максима Арефьева два матча при ОБ - 97,4% и к.н. 0,79.