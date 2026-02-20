Вайсфельд о ситуации в минском «Динамо»: «Это непреодолимые разногласия»

Фото: hcdinamo.by

Хоккейный эксперт и бывший арбитр Леонид Вайсфельд поделился мнением относительно увольнения помощника Дмитрия Квартального в минском «Динамо» Игоря Горбенко, а также предположил, что нынешняя ситуация может не совсем положительно сказаться на результатах команды.

«Я думаю, что эта история – это нарыв, который разорвался: там, конечно, какие-то очень непреодолимые разногласия. Но проблема в том, что Минск идёт на лучший сезон в карьере, и нужно было потерпеть до конца чемпионата», – приводит слова Вайсфельда пресс-служба КХЛ.

Также Вайсфельд отметил, что главный тренер не должен комментировать трансферы, а менеджер – расстановку игроков в составе, имея ввиду конфликт Дмитрия Квартального и Олега Антоненко во время окончания трансферной компании в конце января.

С этого момента минское «Динамо» опустилось с первых строчек на седьмое место, имея в активе 68 очков после 57 матчей.