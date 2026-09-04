Вайсфельд — о переговорах с Гусевым: «Видимо, вопрос в сумме соглашения»

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Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд высказался о возможном переходе нападающего Никиты Гусева. По его словам, сторонам предстоит найти компромисс, и основная сложность, скорее всего, связана с финансовыми условиями контракта.

«С Гусевым всегда сложно, и не только в этом году. Но он очень хороший хоккеист, это не обсуждается. Видимо, вопрос в сумме соглашения. Здесь нужно найти компромисс, чтобы он не потерял в деньгах, а клуб не переплачивал», — приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Ранее СМИ писали, что 32-летний форвард может покинуть «Динамо» и продолжить карьеру в другом клубе. Гусев является одним из самых результативных российских хоккеистов последних лет, и интерес к нему сохраняется у нескольких команд. Официальных заявлений от сторон пока не поступало.