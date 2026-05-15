Вайсфельд о «Локомотиве»: «Я не уверен, что любая другая команда бы не дрогнула, а вот «Ак Барс» не дрогнул»

Хоккейный эксперт и функционер Леонид Вайсфельд рассказал, что привело его в восторг во время просмотра матчей серии финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и «Локомотивом.

«Локомотив» так играет, я имею в виду стиль, что я не уверен, что любая другая команда бы не дрогнула, а вот «Ак Барс» не дрогнул.

Вот их («Ак Барс») прямо убивают там буквально уже, кто-то должен был сбросить перчатки уже, понимаешь? Нифига. Они даже внимания не обращают на тычки и провокации. Такое впечатление, что вот они цель видят в конце тоннеля и идут к ней.

Вот, честно сказать, я не припомню такого накала у нас вообще ни в плей-офф, ни в регулярке. Не, драки понятно, я видел там, и разгильдяйство, но чтобы игроки так были сфокусированы на результате, такая ответственность за результат… Я кайфанул от этого, честно. Мне прямо очень понравилось», - сказал Вайсфельд в эфире ютуб-канала «КХЛ здесь».

В стартовой игре финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» уступил «Локомотиву» (3:1). Во втором матче казанцы взяли реванш, обыграв ярославцев с крупным счетом 5:1.

Сегодня, 15 мая, пройдет третий матч финала Кубка Гагарина между соперниками в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало - 19:00 мск.