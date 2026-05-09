Общество 9 мая 2026 10:00

Вайно – Раису РТ: Уверен, грядущие поколения будут чтить подвиг победителей

Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно направил поздравление Раису РТ Рустаму Минниханову по случаю 9 Мая.

«Поздравляю вас с Днем Победы – святым для нашего народа праздником. Уверен, грядущие поколения, как и мы, будут чтить подвиг героев-победителей – тех, кто мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, держал бессменную трудовую вахту, возрождал страну», – заметил Антон Вайно в поздравительной телеграмме.

«Желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго», – заключил глава Администрации Президента.

#День Победы #Рустам Минниханов #администрация президента рф
На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

