Вайно – Раису РТ: Уверен, грядущие поколения будут чтить подвиг победителей

Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно направил поздравление Раису РТ Рустаму Минниханову по случаю 9 Мая.

«Поздравляю вас с Днем Победы – святым для нашего народа праздником. Уверен, грядущие поколения, как и мы, будут чтить подвиг героев-победителей – тех, кто мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, держал бессменную трудовую вахту, возрождал страну», – заметил Антон Вайно в поздравительной телеграмме.

«Желаю вам крепкого здоровья и всего самого доброго», – заключил глава Администрации Президента.