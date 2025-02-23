Вайно поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

Руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества.

«Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей, тех, кто посвятил себя военной службе и готов к выполнению сложных задач, кто превыше всего ставит такие понятия, как верность Родине, служебному долгу, патриотическим традициям своих предшественников», - отметил он в своей поздравительной телеграмме.

Также Вайно пожелал Раису РТ успехов.