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Общество 23 февраля 2025 10:00

Вайно поздравил Минниханова с Днем защитника Отечества

Руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества.

«Сегодня мы чествуем мужественных, сильных духом людей, тех, кто посвятил себя военной службе и готов к выполнению сложных задач, кто превыше всего ставит такие понятия, как верность Родине, служебному долгу, патриотическим традициям своих предшественников», - отметил он в своей поздравительной телеграмме.

Также Вайно пожелал Раису РТ успехов.

#Рустам Минниханов #День защитника Отечества
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