Общество 23 февраля 2026 08:01

Вайно – Минниханову: 23 Февраля символизирует преемственность воинских традиций

Антон Вайно
Фото: kremlin.ru

Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник символизирует преемственность славных воинских традиций, передающихся из поколения в поколение, незыблемую, поистине всенародную поддержку наших героев – тех, кто посвятил себя ратному труду, служению Родине», – заметил в поздравительной телеграмме глава АП.

«Желаю вам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего», – заключил Антон Вайно.

#администрация президента рф #Рустам Минниханов #День защитника Отечества
