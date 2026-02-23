Вайно – Минниханову: 23 Февраля символизирует преемственность воинских традиций

Антон Вайно

Фото: kremlin.ru

Руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник символизирует преемственность славных воинских традиций, передающихся из поколения в поколение, незыблемую, поистине всенародную поддержку наших героев – тех, кто посвятил себя ратному труду, служению Родине», – заметил в поздравительной телеграмме глава АП.

«Желаю вам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего», – заключил Антон Вайно.