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Вайно: Ценности патриотизма и свободы сплачивают россиян во имя больших целей
День народного единства в России навсегда связан с событиями 1612 года, когда в едином порыве наши предки смогли отстоять родную землю от иноземных захватчиков. Об этом в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову написал руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно.
Он подчеркнул, что Смутное время удалось преодолеть благодаря сплоченности, силе духа российского народа и вере в правое дело.
«И сегодня ценности патриотизма, свободы и справедливости объединяют наш народ во имя больших и значимых целей», — говорится в телеграмме.
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