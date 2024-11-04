Вайно: Ценности патриотизма и свободы сплачивают россиян во имя больших целей

День народного единства в России навсегда связан с событиями 1612 года, когда в едином порыве наши предки смогли отстоять родную землю от иноземных захватчиков. Об этом в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову написал руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно.

Он подчеркнул, что Смутное время удалось преодолеть благодаря сплоченности, силе духа российского народа и вере в правое дело.

«И сегодня ценности патриотизма, свободы и справедливости объединяют наш народ во имя больших и значимых целей», — говорится в телеграмме.