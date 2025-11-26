Вайцеховская заявила, что по итогам скандала Костылевой и ее мамы пострадавшей будет ФККР

Фото: © Соцсети Елены Костылевой

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о ситуации с ученицей Евгения Плющенко Еленой Костылевой и её мамой Ириной. Вайцеховская отметила, что в противостоянии академии Плющенко и мамы юниорки Лены Костылевой наиболее пострадавшей стороной может стать Федерация фигурного катания России.

Она подчеркнула, что фраза мамы по итогу судебного заседания «по этим критериям, по которым меня осудили, надо судить всех родителей фигуристов» не взята с потолка.

«Ментальное и физическое насилие над детьми со стороны родителей становится в фигурном катании какой-то ужасающей нормой, о которой пока ещё принято молчать», – цитирует Вайцеховскую «Чемпионат».

Она также добавила, что именно в ФФККР должны понимать: когда подобные прецеденты начнут выплёскиваться за пределы отдельно взятых «избушек» (а они обязательно начнут), придётся как-то реагировать. И лучше быстро и жёстко. Хотя бы для того чтобы не выглядеть соучастником.