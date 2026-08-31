Вайцеховская: Петросян объявит постановщика произвольной программы на днях

Фото: fsrussia.ru / Михаил Шаров

Трехкратная чемпионка России и участница Олимпиады-2026 Аделия Петросян завершила работу над произвольной программой.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила спортивный журналист Елена Вайцеховская.

По словам источника, фигуристка уже в ближайшие дни лично раскроет в соцсетях имя постановщика и, возможно, поделится темой нового номера.

Интрига вокруг творческого тандема сохраняется: короткую программу спортсменке на сезон-2026/27 уже поставила Анжелика Крылова.

Кроме того, решился вопрос с тренировочной базой после ухода Петросян от Этери Тутберидзе. До старта контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Москве 19–20 сентября, фигуристка и ее новый тренер Инна Гончаренко будут готовиться в Новогорске.

Напомним, что на Играх в Милане Аделия заняла шестое место.