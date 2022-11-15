Вагоны-бистро новой модели включат в составы двухэтажных поездов Москва – Казань

Пять вагонов-бистро нового модельного ряда получит Федеральная пассажирская компания до конца этого года. Они будут включены в составы двухэтажных поездов Москва – Адлер и Москва – Казань, сообщает пресс-служба РЖД.

«Новую модель вагона-бистро отличает усовершенствованный кузов, который позволил расширить салон обеденного зала на втором этаже. Здесь есть не только четырехместные столы, но и продольная стойка с поворотными креслами», – говорится в сообщении.

Кроме того, в салоне установлены дополнительная кофемашина, две ТВ-панели и информационные табло. Предусмотрены также надоконные полки для личных вещей пассажиров и стеллаж для багажа.

Пассажирские места оборудованы зарядными станциями для гаджетов, кнопками вызова официанта и светильниками. В зоне бара на первом этаже расположены барная стойка, посадочные места, ТВ-панель для трансляции развлекательных программ и настенный планшет с меню.

В таких вагонах будет действовать концепция питания, подразумевающая, что все блюда готовятся на специализированных предприятиях, а в бистро их разогревают и сервируют.