Фото: fsrussia.ru

Бывшая американская фигуристка, бронзовый призер Олимпийских игр Эшли Вагнер прокомментировала ситуацию с Александрой Трусовой на этапе Гран-при ISU в США.

В сети завирусилось видео с церемонии награждения, где Трусова, ставшая серебряным призером, и Этери Тутберидзе чем-то недовольно обмениваются репликами.

Пользователи предположили, что их задели кадры с Олимпиады-2022 в Пекине, которые якобы показывали на ледовой арене — тогда Трусова тоже осталась с серебром. Официального подтверждения этой версии нет.

«Чтобы все было предельно ясно — на арене не показывали никаких видео или кадров с Олимпиады. Контекст этого ролика — это церемония награждения и фотографирование! В тот момент не транслировалось никаких видеозаписей», — написала Вагнер в соцсети X.