Вагнер Лав объявил о завершении футбольной карьеры в 41 год

Экс-форвард московского ЦСКА 41-летний Вагнер Лав принял решение закончить профессиональную карьеру. Об этом бразилец сообщил в формате видеообращения своим поклонникам.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в РПЛ чуть больше восьми лет (с 2004 по 2012 гг. и с зимы по лето 2013 г.). За это время он провел 259 матчей и отметился 124 голами и 53 передачами в составе «красно-синих».

Кроме того, в составе московского клуба он становился обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и шесть раз обладателем Кубка страны.

В последнее время Лав играл в бразильской лиге серии С (третий по значимости дивизион в структуре бразильского клубного чемпионата по футболу) за ФК «Ретро».