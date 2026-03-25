На главную ТИ-Спорт 25 марта 2026 17:35

Вагнер Лав готов работать в штабе ПФК ЦСКА после завершения карьеры

Фото: соцсети Вагнера Лава

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав после завершения карьеры был бы рад поработать в штабе московских «армейцев». Об этом сообщил агент спортсмена Эвандро Феррейра.

«Вагнер был бы очень рад, если бы получил приглашение от ЦСКА для выполнения каких‑либо функций в клубе. Возможно, в будущем он будет работать в клубе», – приводит слова Феррейра «Матч ТВ».

Ранее 41-летний бразилец сообщил о завершении футбольной карьеры в формате видеообращения болельщикам ФК «Ретро» (Серия С – третий по значимости дивизион в структуре бразильского клубного чемпионата по футболу), в котором заявил, что матч против «Сеары» станет для него последним. Известно, что вскоре Вагнер Лав будет работать в качестве помощником тренера в «Ретро».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА в РПЛ чуть больше восьми лет (с 2004 по 2012 гг. и с зимы по лето 2013 г.). За это время он провел 259 матчей и отметился 124 голами и 53 передачами в составе «красно-синих».

Кроме того, в составе московского клуба он становился обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России и шесть раз обладателем Кубка страны.

#пфк цска #премьер-лига
В топе
В Нижнекамске дети и родители активно участвуют в сборе помощи для бойцов СВО

25 марта 2026

25 марта 2026
Аюпова с Шурале в руках рассказала в СФ о защите героев сказок от патентных троллей

24 марта 2026

24 марта 2026
