Вафин: В РТ нет ни одного неработающего пенсионера с доходом ниже прожиточного минимума

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Об индексации пенсий и их среднем размере, федеральной социальной доплате и борьбе с мошенничеством в интервью «Татар-информу» рассказал управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

«Размер страховых пенсий по старости в республике после индексации составил 24 531 рублей»

Эдуард Яфасович, какие индексации пенсий проведены в 2025 году?

Увеличение страховых пенсий произошло с 1 января 2025 года, а социальные пенсии проиндексированы с 1 апреля. Эти меры стали частью запланированных ежегодных индексаций, направленных на поддержку покупательной способности пенсионеров и соответствие уровня жизни экономическим условиям. Кроме того, в августе этого года для работающих пенсионеров была проведена дополнительная корректировка пенсий, что также способствовало повышению их доходов. Эта корректировка связана с перерасчетом пенсий с учетом заработанных доходов за предыдущий период, а также с учетом изменений в законодательстве, направленных на улучшение условий для пенсионеров, совмещающих работу и пенсию.

Расскажите, пожалуйста, более подробно об индексации пенсий с начала года. Сколько татарстанцев она затронула и как изменились выплаты?

С 1 января 2025 года в России проведена очередная индексация страховых пенсий на 10,95%. В Татарстане индексация коснулась более 1 млн. получателей страховых пенсий. В среднем размер страховых пенсий по старости в республике после индексации составил 24 531 рубль. Кроме того, с 1 января возобновлена индексация пенсий для работающих граждан, что позволило работающим пенсионерам также получить страховую пенсию в увеличенном размере.

Как увеличились социальные пенсии после апрельской индексации?

С 1 апреля проиндексированы социальные пенсии на 14,75%, и это стало заметным повышением. Оно затронуло более 80 тысяч получателей пенсий из Татарстана, включая инвалидов первой, второй и третьей групп, детей-инвалидов, получателей пенсий по случаю потери кормильца. По результатам проведенной индексации средний размер социальной пенсии в республике составил 14 652 рубля.

«В Татарстане нет ни одного неработающего пенсионера, чей доход был бы ниже прожиточного минимума»

Каков сейчас средний размер пенсии по старости в Татарстане?

На сегодняшний день средний размер пенсии по старости в нашей республике составляет 24 540 рублей. Для нас это не просто цифра, за ней стоит реальная поддержка пожилых людей. Конечно, многое зависит от индивидуального стажа и заработка каждого человека, но в целом мы видим, что уровень выплат соответствует федеральным тенденциям и ежегодно корректируется в сторону повышения.

Кто в республике получает самые высокие пенсии?

Самые высокие выплаты предусмотрены для отдельных категорий работников – в первую очередь тех, чья профессия связана с особыми условиями или высокими нагрузками. Самый высокий средний размер пенсии у работников летно-испытательного состава. Это закономерная мера, поскольку государство, таким образом, компенсирует специфику их труда. Могу сказать, что у них размеры страховых пенсий превышают социальные.

Какая поддержка оказывается людям с низким индивидуальным пенсионным коэффициентом?

Государство поддерживает граждан с недостаточным индивидуальным пенсионным коэффициентом благодаря федеральной социальной доплате. В Татарстане сегодня нет ни одного неработающего пенсионера, чей доход был бы ниже прожиточного минимума пенсионера – 12 963 рубля. Если совокупный доход пенсионера не достигает этой суммы, то автоматически назначается доплата. По данным на начало августа 2025 года федеральную социальную доплату в республике получают 65 087 человек или 6% от общего числа пенсионеров. Средний размер доплаты составляет 3 126 рублей.

«Прилагаем значительные усилия для борьбы с мошенничеством»

Есть ли в Татарстане люди, достигшие пенсионного возраста, но не подавшие заявление на назначение пенсии?

Мы активно информируем людей об их правах, рассылаем уведомления через госуслуги, а также проводим разъяснительную работу. Если гражданин вовремя не обратился за назначением пенсии, это происходит, в большинстве случаев, осознанно, для того, чтобы в дальнейшем получать ее в наиболее высоком размере. Закон позволяет произвести перерасчет: размер пенсии рассчитывается из актуальной стоимости пенсионного коэффициента на дату обращения, и это может быть выгоднее. Наша ключевая задача – обеспечить своевременное получение людьми всех положенных выплат, поэтому мы призываем заранее уточнять свои пенсионные права и обращаться вовремя.

Как Социальный фонд предупреждает действия мошенников?

Мы прилагаем значительные усилия для борьбы с мошенничеством, предоставление людям проверенную и актуальную информации через официальные каналы. Основная стратегия заключается в том, чтобы минимизировать риски распространения слухов, недоразумений и ложных данных. Для этого ОСФР по Республике Татарстан регулярно публикует разъяснения по актуальным вопросам, касающимся пенсионной системы, социальных выплат, льгот и других важных аспектов своей деятельности. Публикации размещаются на официальных ресурсах – сайте СФР и портале госуслуг, что обеспечивает доступность и прозрачность информации для всех граждан, позволяет оперативно разъяснять любые возникающие сомнения. Мы используем только официальные данные, что исключает возможность распространения ложной информации. Такой подход помогает обеспечить своевременное и точное информирование населения, позволяет укрепить доверие к деятельности фонда.

«Люди чаще всего интересуются назначением и перерасчетом пенсий, выплатой пособий»

С какими вопросами чаще всего обращались люди в Отделение СФР по РТ минувшим летом?

За лето в наше отделение поступило 9 537 обращений. Люди чаще всего интересуются назначением и перерасчетом пенсий, выплатой пособий семьям с детьми, а также использованием материнского капитала. Поступает много вопросов по временной нетрудоспособности и льготам. В целом, люди хотят понимать, как правильно оформить выплаты, какие меры поддержки им положены.

Если жителей республики интересуют вопросы по выплатам и пенсиям, как они могут к вам обратиться?

Обратиться в отделение Социального фонда России по Республике Татарстан можно, используя доступные каналы связи. Наибольшая часть вопросов к нам поступает через интернет-приемную на сайте СФР (sfr.gov.ru) и портал госуслуг. Представители старшего поколения пишут письма или приходят на прием лично. Сотрудники клиентских служб фонда, в свою очередь, активно отвечают на вопросы граждан. У них всегда можно получить консультацию, уточнить любую информацию или задать вопросы, связанные с социальными выплатами, льготами и пенсией. Также работает единый контактный центр – 8 800 100-00-01, куда можно обратиться круглосуточно. Звонки по этому номеру бесплатные. Специалисты центра готовы ответить на вопросы, дать консультацию или подсказать, куда обратиться для получения нужной услуги. Также в соцсетях можно найти официальные аккаунты фонда. Жители республики могут выбрать наиболее удобный для них способ обращения, чтобы получить доступную и оперативную информацию.