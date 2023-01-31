Вафин: В новом году татарстанцы смогут заказать протезы по электронным сертификатам

В 2023 году по электронному сертификату татарстанцы смогут не только приобрести готовые технические средства реабилитации, но и заказать изготовление протезов. Об этом проинформировал управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на коллегии ведомства.

«Одно из важных направлений деятельности фонда — обеспечение льготной категории граждан техническими средствами реабилитации. По итогам прошедшего года расходы фонда по Республике Татарстан по данному направлению составили 1,3 млрд рублей. Гражданам с ограниченными возможностями выдано более 11,5 млн товаров», — отметил он.

Возможность приобретать технические средства реабилитации с использованием электронного сертификата инвалидам предоставлена с 2021 года. Этот сервис у людей с инвалидностью стал востребованным.

«Граждане получили возможность самостоятельного выбора технических средств реабилитации с учетом индивидуальных предпочтений и дополнительных характеристик», — уточнил Вафин.

В 2022 году Региональному отделению фонда социального страхования по Татарстану благодаря электронным сертификатам удалось обеспечить необходимыми средствами реабилитации 550 человек на общую сумму 40,8 млн рублей.