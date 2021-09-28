news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 сентября 2021  16:34
Наталья Рыбакова

Вафин: В 2022 году ПФР начнет назначать пенсии в один клик

news_top_970_100

Принятый в этом году новый федеральный закон призван сделать процесс назначения пенсий понятным и прозрачным, к тому же благодаря ему люди смогут заранее узнавать размер ежемесячных выплат. Новелла вступит в силу с 1 января 2022-го, сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин.

«Принят 153-й федеральный закон, согласно которому каждые три года люди после достижения 45 и 40 лет (мужчины и женщины соответственно) будут информированы о предполагаемом размере страховой пенсии по старости и сумме средств пенсионных накоплений. Информирование будет проводиться через „личный кабинет“ на портале госуслуг», — пояснил он.

Вафин отметил, что само назначение пенсий будет проводиться автоматически, дистанционно после достижения установленного пенсионного возраста в 60 и 65 лет (для женщин и мужчин соответственно).  Людям нужно будет лишь направить сообщение в ПФР о своем согласии на назначение. Таким образом, пенсия будет назначена в один клик.

#эдуард вафин #назначение пенсии
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное