Эдуард Вафин: «С февраля 2022 года для татарстанцев увеличится размер ряда соцвыплат»

С 2022 года ПФР начал оказывать меры поддержки, которые ранее назначала соцзащита. В целом по стране их получают более 2 млн человек, а объем выплат за год составит почти 120 млрд. Кто имеет право на выплаты, как их оформить, увеличится ли их размер, рассказал управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин в интервью ИА «Татар-информ».

Эдуард Вафин: «Я акцентирую внимание получателей на том, что не нужно переоформлять выплаты и пособия, назначенные в соцзащите. Переход в ПФР права на них произошел автоматически» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Эдуард Яфасович, какие меры поддержки переданы в ваше ведомство и каких людей они затронут?

Переданные Пенсионному фонду ежемесячные и единовременные пособия и выплаты будут получать разные категории граждан. Это и семьи с детьми, и те, кто только готовится к их появлению, как, например, выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми. Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка. Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями. Всего мы назначаем выплаты на основании 18 тыс. выплатных дел, переданных ПФР из соцзащиты и Роструда.

Нужно ли будет переоформлять ранее назначенные пособия и выплаты?

Это очень важный момент. Я акцентирую внимание получателей на том, что не нужно переоформлять выплаты и пособия, назначенные в соцзащите. Переход в ПФР права на них произошел автоматически. А вот если выплаты еще не назначены, а право на них появилось с 2022 года, то обращаться за ними нужно будет уже к нам, в Пенсионный фонд. Не меняются и условия назначения мер поддержки. Для их оформления, как и раньше, нужно подать заявление. Отмечу, что с переходом в Пенсионный фонд функций по выплатам в дальнейшем получение их будет постепенно упрощаться, так как подтверждать это право фонд будет по принципам социального казначейства. То есть основываясь преимущественно на собственных данных, а также сведениях, которые ПФР запросит в других ведомствах. В дальнейшем это позволит снять с граждан обязанность по сбору документов и упростит получение ими пособий.

Первые выплаты по переданным мерам ПФР татарстанцы начали получать с 15 января через отделения почтовой связи и с 17 января – через кредитные учреждения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Что необходимо для оформления социальной помощи? Куда следует обратиться для подачи заявления? МФЦ тоже оказывает эти услуги?

Заявление подается в территориальную клиентскую службу Пенсионного фонда. В настоящее время мы находимся в переходном периоде по предоставлению новых для нас мер, поэтому некоторые документы могут быть запрошены у заявителя – например, справки об учебе. В дальнейшем будут расширены каналы оформления пособий и запущены электронные заявления через портал Госуслуг. Первые такие сервисы откроются уже в 2022 году. Пока в Татарстане оформление выплат через МФЦ не предусмотрено соглашениями, но надеюсь, что в течение года оно будет реализовано.

Вы уже начали осуществлять выплаты и пособия? Изменятся ли графики выплат?

Первые выплаты по переданным мерам ПФР татарстанцы начали получать с 15 января через отделения почтовой связи и с 17 января – через кредитные учреждения. Поясню, что это досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному графику произошла бы в феврале. В феврале пособия тоже будут выплачиваться, но только по новым назначениям, то есть тем гражданам, которые оформят выплаты в январе. С марта перечисление средств будет происходить по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце: в марте – за февраль, в апреле – за март и т.д.

С 1 февраля 2022 года увеличатся размеры пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка и другие Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Эдуард Яфасович, будут ли увеличены суммы выплат в 2022 году?

С января мы уже выплачиваем в повышенном размере пособия беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 17 лет. Беременным выплаты увеличены с 5311 до 5862 руб., а одиноким родителям – с 4997 до 5216 руб. Уточню только, что это увеличение связано с повышением прожиточного минимума в Татарстане. А вот меры поддержки, переданные нам органами социальной защиты, будут проиндексированы. С 1 февраля 2022 года увеличатся размеры пособия по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, единовременного пособия беременным жёнам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и единовременного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Куда татарстанцы могут обращаться с вопросами по новым выплатам?

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно в любой клиентской службе Пенсионного фонда Республики Татарстан, а также через единый контакт-центр по номеру 8-800-6-000-000 или задать вопрос в официальных аккаунтах ПФР в соцсетях. Полная информация по мерам, переданным в ПФР, размещена на сайте ведомства во вкладке «Меры поддержки, переданные из органов соцзащиты».