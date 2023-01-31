Вафин напомнил татарстанцам об изменениях в Трудовом, Налоговом и Гражданском кодексах

Начавший работу с начала 2023 года Социальный фонд России будет использовать в дальнейшей работе единую цифровую платформу, что упростит порядок обращения граждан за получением мер социальной поддержки. Кроме того, вступили в силу изменения и дополнения в законодательстве. Об этом сообщил сегодня управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на первой коллегии ведомства.

«Создание Социального фонда России сопровождается внесением изменений и уточнений в положения Налогового, Гражданского и Трудового кодексов России. Во-первых, с 2023 года установлены единая предельная база для расчета взносов на пенсионное и социальное страхование – 1 миллион 917 тысяч рублей и единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Его размер составляет 30% с заработной платы работника в рамках единой предельной величины базы и 15,1% – сверх нее», — проинформировал он.

Во-вторых, работодатели будут платить страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за работающих по гражданско-правовым договорам. А это значит, что у работников этой категории появится право на получение больничных пособий, включая декретные выплаты.

В-третьих, изменились сроки уплаты страховых взносов, а также сроки сдачи отчетности. Сведения индивидуального персонифицированного учета за отчетные периоды с 2023 года будут поступать от страхователя в составе единой формы сведений.