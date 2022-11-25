«Размер маткапитала в 2023 году увеличится до 780 тысяч рублей на второго ребенка»

Как изменится размер маткапитала в новом году, на что его можно потратить и какие меры поддержки предусмотрены для семей с детьми, рассказал в интервью «Татар-информу» управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

Эдуард Вафин: «После рождения ребенка и поступления сведений из ЗАГСа сертификат оформляется автоматически, без заявления мамы. Семья может сразу направить средства на выбранные цели» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За 15 лет ПФР по программе маткапитала направил 121 млрд рублей»

При каких жизненных ситуациях татарстанцы могут рассчитывать на поддержку государства? Какие выплаты назначает ПФР?

Поддержка семей с детьми в России – приоритетное направление современной социальной политики. Трудно переоценить важность своевременного назначения и выплат пособий семьям с детьми с низким уровнем дохода или же семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. А жизненные ситуации случаются разные, как счастливые: наступление желанной беременности, рождение в семье первенца и последующих детей, так и те, которые заранее не предугадаешь: папа или мама лишились работы, ухудшилось состояние здоровья вплоть до инвалидности, и другие. Но какими бы они ни были, у родителей должна быть уверенность, что они могут рассчитывать на поддержку государства. Сегодня Пенсионный фонд России оказывает меры социальной поддержки семьям с детьми, переданные в этом году органами социальной защиты, а также те выплаты, которые закреплены за ПФР в соответствии с федеральным законодательством.

Давайте начнем наш разговор с программы материнского капитала: как давно она действует, сколько сертификатов выдано, легко ли их оформить?

В этом году программе материнского (семейного) капитала исполнилось 15 лет. С 2007 года ПФР по Республике Татарстан выдал порядка 380 тыс. сертификатов, на эти цели направлено более 121 млрд рублей. Оформление права на маткапитал и предоставление сертификата в электронном виде через личный кабинет на едином портале госуслуг стали одними из первых мер, которые Пенсионный фонд стал оказывать без личного участия семей. Расскажу, как это происходит на практике. После рождения ребенка и поступления к нам сведений из ЗАГСа сертификат оформляется автоматически, без заявления мамы. Таким образом, семья может сразу направить средства на выбранные цели. В беззаявительном порядке в Татарстане выдано более 74 тыс. сертификатов.

«Более 86% семей используют средства из маткапитала на улучшение жилищных условий» Фото: © «Татар-информ»

«Самое популярное направление – улучшение жилищных условий»

В этом году маткапитал был проиндексирован, какие изменения ожидаются в 2023 году?

С 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проведена на 8,4%. На первого ребенка семья получает 524,5 тыс. рублей. Если в семье рождается второй ребенок, размер капитала увеличивается на 168,6 тыс. рублей. Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, также были проиндексированы. Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский капитал устанавливается в размере 693 тыс. рублей в случае, если ранее право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало. Программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Эту норму еще раз подтвердил недавно наш Президент и озвучил суммы после очередной индексации в 2023 году. Размер материнского капитала на первого ребенка в 2023 году составит почти 590 тыс. рублей и почти 780 тыс. рублей – на второго.

На что чаще направляют средства маткапитала татарстанцы?

Законодательством предусмотрено пять направлений использования средств материнского капитала. Самое популярное направление – улучшение жилищных условий. Более 86% семей используют средства из маткапитала именно на эти цели. Порядка 35 тыс. человек направили средства маткапитала на образование детей. 113 женщин направили маткапитал на формирование накопительной пенсии, две семьи – на социальную адаптацию и интеграцию детей инвалидов в общество. И более 10 тыс. – на получение ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением второго ребенка.

«Законодательством предусмотрено пять направлений использования средств материнского капитала» Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

«Ежемесячная выплата из маткапитала выплачивается семьям с низким доходом»

Расскажите более подробно про ежемесячную денежную выплату из маткапитала в связи с рождением второго ребенка.

Она выплачивается семьям с низким доходом. Эта выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет, а ее размер зависит от прожиточного минимума для детей, который установлен в субъекте страны на дату подачи заявления о назначении указанной выплаты. Право на выплату возникает в случае, если размер дохода на одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе проживания семьи. В Татарстане размер выплаты составляет 11,4 тыс. рублей.

С какого периода назначается выплата?

Выплата назначается со дня рождения ребенка, если обращение последовало не позднее шести месяцев после этой даты. В этом случае сумма ежемесячных выплат за прошедшие месяцы с рождения ребенка до обращения за назначением выплаты будет перечислена в полном размере. Выплата назначается со дня обращения, если гражданин обратился за назначением выплаты позднее шести месяцев. Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на портале госуслуг (gosuslugi.ru), лично в МФЦ и в клиентские службы Пенсионного фонда.

Что делать, если после назначения выплаты у получателя поменялись реквизиты банковской карты?

Их можно поменять теми же способами: на сайте госуслуг и лично в МФЦ и ПФР. Раз уж возник этот вопрос, обращаю внимание заявителей на корректное заполнение банковских реквизитов в заявлении. При выплате сумм у нас не выявляется ошибка в номере счета. В результате банк эти суммы нам возвращает, так как они не садятся на счет. То же происходит, если уже в процессе получения выплат мама меняет фамилию. Номер счета тот же, но получатель значится с другими данными. Ожидаемые выплаты семья перестает получать, так как приходится разбираться, что произошло.

В какие сроки перечисляются средства?

Если вынесено положительное решение о выплате, то ежемесячное перечисление средств осуществляется через кредитные организации, указанные в заявлении, не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем приема заявления.

«В функциях ПФР по-прежнему остались ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Максимальный размер выплаты на детей от 8 до 17 лет в регионе – 11,4 тыс. рублей»

Какие еще выплаты назначает ПФР для семей с низким доходом?

В функциях ПФР по-прежнему остались ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности и выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет, раньше это были выплаты родителю, в одиночку воспитывающему ребенка. Практически все выплаты назначаются с минимальным представлением заявителями подтверждающих документов. Все запросы отрабатываются в ходе слаженного и четкого межведомственного взаимодействия.

Как определяется размер ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет?

Нуждающимся семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 17 лет выплата назначается на каждого ребенка сроком на один год и продлевается по заявлению. Базовый размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в Республике Татарстан – 5738 рублей. Величина прожиточного минимума ребенка в регионе составляет 11,4 тыс. рублей. Если при назначении ежемесячной выплаты в размере 50% величины прожиточного минимума для детей среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячная выплата назначается в размере 75% величины прожиточного минимума ребенка – 8,6 тыс. рублей. Если при назначении ежемесячной выплаты в размере 75% величины прожиточного минимума для детей среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на душу населения в Татарстане, то ежемесячная выплата назначается в размере 100% величины прожиточного минимума для детей – 11,4 тыс. рублей.

«Нуждающимся семьям с несколькими детьми в возрасте от 8 до 17 лет выплата назначается на каждого ребенка сроком на один год и продлевается по заявлению» Фото: © «Татар-информ»

«Сроки назначения выплат сократились до 10-20 рабочих дней»

Кто еще может рассчитывать на меры поддержки?

Мы всегда помним, что за каждой выплатой стоит чья-то судьба и отдельная жизненная ситуация. Поэтому наши специалисты очень ответственно подходят к осуществлению всех выплат, в том числе и тех, что ранее назначали органы социальной защиты населения. Эти меры поддержки получают разные категории граждан. Для родителей предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за детьми, выплаты пособий и компенсаций семьям умерших военных и сотрудников силовых органов.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями. Переход на перечисление средств из ПФР произошел автоматически, и условия назначения мер не поменялись. Для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно только заявления. Опять же, благодаря тому, что право на меры Пенсионный фонд подтверждает по принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на собственных данных, а также сведениях, которые ПФР запрашивает в других ведомствах. Помимо сокращения числа документов, подтверждающих право на выплаты, сократились и сроки их назначения. Заявление гражданина рассматривается от 10 до 20 рабочих дней, в зависимости от скорости поступления сведений, а в течение пяти рабочих дней после назначения перечисляются средства.

«С 1 января 2023 года семьи с невысокими доходами, где воспитываются дети, будут получать единое пособие, в которое объединены разные социальные программы и действующие сегодня выплаты» Фото: © «Татар-информ»

«Администратором единого пособия назначен Социальный фонд России»

С нового года татарстанцев ждет еще одно новшество – единое пособие. Кто его будет получать и какие виды социальной поддержки оно объединит?

С 1 января 2023 года семьи с невысокими доходами, где воспитываются дети, будут получать единое пособие, в которое объединены разные социальные программы и действующие сегодня выплаты. Это ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячная выплата в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка до достижения им возраста трех лет. Кроме того, это ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им возраста трех лет.

Таким образом, создается целостная система мер поддержки семей, которая начинается с момента беременности и длится до момента, когда ребенок достигает 17 лет. В конечном итоге это позволит семьям получать помощь по единым стандартам и критериям. Администратором единого пособия назначен Социальный фонд России, созданный путем реорганизации Пенсионного фонда с одновременным присоединением к нему Фонда социального страхования, который начнет действовать с января 2023 года.

Где татарстанцы могут узнать более подробную информацию о социальных выплатах?

Получить информацию о выплатах семьям с детьми с предоставлением персональных данных можно в едином контакт-центре по телефону 8-800-6-000-000 и в любой клиентской службе Пенсионного фонда Республики Татарстан. Кроме того, интересующие вопросы можно задать в официальных аккаунтах ПФР в соцсетях и на сайте ПФР (pfr.gov.ru).