Вафин предложил Правительству курировать закупки Соцфонда для борьбы с коррупцией

Для повышения прозрачности работы Соцфонда требуется вмешательство Правительства в его работу при заключении всех контрактов, убежден руководитель татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин. По его мнению, именно Правительство должно выбирать поставщиков товаров, необходимых для снабжения льготников, а также определять и регулировать цены.

Таким образом можно избежать крупных нарушений и скандалов – наподобие случая, когда руководитель Фонда соцстрахования получал взятки от поставщика подгузников для инвалидов, считает Вафин. «Когда цены формируются правительством, то они выставляются без цели получения какой-либо сверхприбыли», – заявил он в интервью телеканалу «Татарстан-24».

По его мнению, 40% от всех закупок должны контролироваться таким способом, на вторые 40% должен быть электронный сертификат. Он позволит гражданам получать технические средства реабилитации, но при этом сами денежные средства на карту им переводить не будут.

«То есть это некая электронная запись в реестре, привязанная к платёжной системе «Мир». Человек берет ее и покупает то, что ему нужно, исходя из своих предпочтений, – пояснил Вафин. – Почему в моем понимании это своевременно и нужно? Это идеальная конкуренция. Потому что поставщики начинают конкурировать между собой ценами и качеством. Конкуренция всегда побеждает».

Таким образом, 40% закупок закроет государство, 40% будут выдаваться по сертификатам и останется 20%, которые Вафин в будущем тоже надеется «закрыть». «Тогда коррупции не будет на все 100%», – подытожил он.