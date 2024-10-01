Вафин объяснил порядок назначения выплат по уходу за инвалидами в 2025 году

Со следующего года изменится порядок назначения компенсационных выплат по уходу за инвалидами первой группы и людьми, достигшими 80 лет. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин.

«С 1 января 2025 года Отделение СФР по Республике Татарстан установит надбавки к пенсиям более 100 тыс. граждан (с инвалидностью первой группы или старше 80 лет) в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться», — сказал он.

Раньше надбавка назначалась тем, кто ухаживал за пенсионером на основании письменного заявления. Эти средства выплачивались вместе с пенсией пенсионеру. С Нового года изменится порядок назначения выплат.

«С 1 января 2025 года фонд автоматически назначит эту надбавку всем людям, достигшим 80-летнего возраста, и всем инвалидам первой группы. Никакого заявления писать не надо и никаких дополнительных сведений предоставлять тоже нужно», — пояснил Вафин.