Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Вафин объяснил порядок назначения выплат по уходу за инвалидами в 2025 году
Со следующего года изменится порядок назначения компенсационных выплат по уходу за инвалидами первой группы и людьми, достигшими 80 лет. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РТ Эдуард Вафин.
«С 1 января 2025 года Отделение СФР по Республике Татарстан установит надбавки к пенсиям более 100 тыс. граждан (с инвалидностью первой группы или старше 80 лет) в размере 1200 рублей. Надбавка будет ежегодно индексироваться», — сказал он.
Раньше надбавка назначалась тем, кто ухаживал за пенсионером на основании письменного заявления. Эти средства выплачивались вместе с пенсией пенсионеру. С Нового года изменится порядок назначения выплат.
«С 1 января 2025 года фонд автоматически назначит эту надбавку всем людям, достигшим 80-летнего возраста, и всем инвалидам первой группы. Никакого заявления писать не надо и никаких дополнительных сведений предоставлять тоже нужно», — пояснил Вафин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»