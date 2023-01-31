Вафин напомнил о действующих льготах для мобилизованных татарстанцев

Время службы по призыву включается в длительный стаж, для участников СВО действует ряд дополнительных социальных льгот. Об этом сообщил сегодня управляющий Социальным фондом России по Татарстану Эдуард Вафин на первой коллегии ведомства.

«В 2022 году в федеральное законодательство внесены важные изменения. В ноябре вступил в силу федеральный закон, разработанный в связи с принятым решением о проведении специальной военной операции. Этот закон направлен на повышение социальной защищенности граждан, принимавших участие в СВО, в том числе в период пребывания в добровольческом формировании. Также предусмотрен льготный порядок исчисления, в двойном размере, времени участия в СВО», — сказал он.

Вафин отметил, что принято значимое и долгожданное решение: в длительный стаж включается время службы по призыву. Это позволило предоставить пенсионное обеспечение гражданам, в отношении которых ранее были приняты отказные решения по причине отсутствия необходимой продолжительности длительного стажа. Эту работу Социальный фонд проводит в проактивном режиме – без заявлений.

«Законодателями приняты важные изменения, которые коснулись деятельности фонда пенсионного и социального страхования в части порядка назначения и выплаты пособий. Так, для соблюдения трудовых прав людей, призванных на военную службу по мобилизации, Трудовой Кодекс РФ дополнен статьей, предусматривающей такую меру поддержки, как приостановление трудового договора. С 21 сентября 2022 года внесены изменения в порядок расчета среднего дневного заработка для исчисления пособия по временной нетрудоспособности.

Период приостановления трудового договора будет исключаться из расчетного периода, используемого для исчисления пособия по временной нетрудоспособности застрахованных граждан», — перечислил управляющий Социальным фондом по Татарстану.

Частичная мобилизация в России проводилась с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Как сообщал Президент России Владимир Путин, с учетом добровольцев и резервистов за этот период на службу отправились 318 тыс. человек.