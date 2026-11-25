За кулисами фестиваля «Татар җыры», который прошел в Уфе, народный артист Татарстана Вадим Захаров ответил на вопросы о своей популярности, которая в последнее время заметно выросла, и рассказал о ее плюсах и минусах.

Ведущий поинтересовался у артиста, легко ли ему далась известность и с какими сложностями и нюансами она связана.

«Нюансы есть: сначала нужно 16 лет мучиться и петь бесплатно. А потом становишься популярным», – с юмором ответил Захаров.

При этом певец не смог вспомнить, какая именно песня принесла ему известность и когда он начал набирать популярность. Более того, он признался, что даже не считает себя популярным исполнителем.

Затем ведущий спросил Захарова, понимает ли он, что популярность – явление временное.

В ответ артист вспомнил слова Зухры Шарифуллиной, которая пообещала ему еще 45 лет творческой деятельности.

«Зухра апа Шарифуллина говорила мне: „Вадим, я тебе точно еще 45 лет даю, а дальше сам разбирайся“. Так что с остальным мне придется разбираться самому», – посмеялся Захаров.