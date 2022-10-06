Вадим Хоменко: В 2021 году в РТ наблюдалась естественная убыль сельского населения

Фото: Абдулх Фархан / «Татар-информ»

За 2021 год сельское население в Татарстане сократилось на 20 тысяч человек вследствие естественной убыли. Такую цифру назвал вице-президент АН РТ, доктор экономических наук Вадим Хоменко на всероссийской конференции по проблемам сохранения и развития историко-культурного наследия народов России.



«В 2021 году естественная убыль сельского населения в Татарстане достигла 20 тысяч. Общая численность населения в республике остается стабильной только за счет Казани. Можно представить, что одна многоэтажка – это одна деревня. Исчезнет деревня – и город не сможет жить, потому что половина объема продовольствия производится в селе», – пояснил Вадим Хоменко.

Он подчеркнул, что нельзя допускать оттока людей из села, поэтому необходимо создавать рабочие места. «Не должен сельский житель целыми поездами каждый день нестись на остановку “Компрессорный”. Сохраним село – сможем сохранить и культуру, и самобытность народа, и историческую память», – уверен ученый.

Он напомнил, что половину сельхозпродукции в Татарстане производят фермеры. «Получая меньше субсидий на гектар, фермеры производят больше продукции. Поскольку они работают на своей земле, у них результаты лучше. Мы и сами предпочитаем произведенную фермерами экологически чистую продукцию», – отметил спикер.

Ученый считает актуальным всестороннее изучение села, в том числе в экономическом, социологическом, историческом аспекте.



IX Всероссийская (XVII средневолжская региональная) конференция историков-аграрников, археологов, этнографов и других специалистов Евразии «Историко-культурное наследие российской деревни: сохранение и развитие» организована Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ. На конференции поднимались проблемы сохранения самобытного национально-культурного наследия народов России, в том числе татар в их местах компактного проживания.