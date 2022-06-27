Вадим Швецов продал автоконцерн «Соллерс Авто» топ-менеджменту

Принадлежащая Вадиму Шевцову компания «Соллерс Груп» продала свой пакет акций «Соллерс Авто» (76,7%) компании «Альтер Инвест», основанной менеджментом концерна. Сделка была закрыта 24 июня, пишет «Коммерсант».

Официальных данных о стоимости сделки нет, но источники газеты утверждают, что она была денежной и рыночной. По оценке издания, стоимость пакета акций Шевцова составляла около 4,5 млрд рублей.

ООО «Альтер Инвест» зарегистрировано 17 июня 2022 года. Им владеют четверо топ-менеджеров концерна, в том числе глава УАЗа и «Соллерс Форд» Адиль Ширинов ( 39,5%).

Основные активы «Соллерс Авто» — Ульяновский автомобильный завод. и СП с Ford в Елабуге, где теперь запущено производство автомобилей Aurus.