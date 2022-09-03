Вадим Шипачев раскрыл причины поражения «Ак Барса» в матче с «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев назвал причины поражения казанской команды от московского «Динамо» (0:2) в первом матче регулярного чемпионата КХЛ в Москве. Также он рассказал о своем взаимодействии с Александром Радуловым.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить болельщиков за классную атмосферу, ребята приехали из Казани, поддерживали нас. Четыре года отыграл за «Динамо», приятно было вновь выйти на эту арену, увидеть ребят. Не получилось забить голы, даже в моменте с выходом «2 в 1» Димка (Кагарлицкий) отдал пас, я хотел ему вернуть шайбу, но попал в крагу.

Считаю, что нам нужно забивать – если не идут красивые голы, то надо «с мясом» занести шайбу. Нет голов – нет побед. Моменты были и у нас, и у «Динамо». Иван Игумнов забил красивый гол, а нам не удалось. Будем работать», - передает слова Шипачева корреспондент «Татар-информа».

Также нападающий рассказал о командных взаимодействиях с другим звездным игроком «Ак Барса» Александром Радуловым.

«Есть взаимопонимание. Конечно, не хватало игровой практики, но в сезоне много матчей, поэтому всё будет нормально. Мы общаемся, он говорит интересные вещи, у нас в звене есть свои наигровки, пытаемся их использовать. Повторюсь – сегодня не получилось забить.

Два созидателя в одном звене? Чем быстрее шайба ходит – тем лучше. Саня (Радулов) её таскает в своей зоне, в атаке. Все понимают, что он здорово играет. Все понимают, что он будет собирать на себе двух игроков, отдавать передачи – это только плюс для пятёрки и команды в целом», - считает Шипачев.

Следующий матч «Ак Барс» проведет пятого сентября против ЦСКА в Москве.