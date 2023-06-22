Вадим Королев: На 20 самолетов Ту-214 есть контракты, на 67 подписаны соглашения

На 20 самолетов Ту-214 есть контракты, на 67 авиалайнеров подписаны соглашения и на 61 имеются заявки от потенциальных заказчиков. Об этом сообщил управляющий директор ПАО «Туполев» Вадим Королев на заседании в Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова – филиале ПАО «Туполев» с участием Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина.

«Подтвержденная потребность в самолетах Ту-214 уже сегодня составляет до 150 единиц на период до 2032 года», – сказал докладчик.

Королев подчеркнул, что Ту-214 – самолет с высоким уровнем надежности и комфорта, соответствующий современным требованиям гражданской авиации. Он на 87% состоит из отечественных комплектующих изделий.

«До конца 2024 года будет произведено полное импортозамещение на отечественные комплектующие и материалы», – отметил управляющий директор.

По его словам, интерьер самолета может быть исполнен в любой компановке с максимальным количеством пассажиров – 207 человек. Имеется возможность установки дополнительных топливных баков. «Дальность самолета зависит от вариантов компановки и может составлять до 9 тыс. км», – заключил Королев.

Пассажирские самолеты Ту-214 производятся на Казанском авиационном заводе им.С.П.Горбунова – филиале ПАО «Туполев».