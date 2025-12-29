news_header_top
Вадим Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо» вместо Биджиева

Фото: fc-zenit.ru

Махачкалинское «Динамо» нашло замену Хасанби Биджиеву, покинувшему пост главного тренера. Новым рулевым команды, занимающей тринадцатое место в РПЛ, назначен Вадим Евсеев.

Как сообщила пресс-служба клуба, Евсеев — известный в прошлом футболист, чемпион России в составе московских «Локомотива» и «Спартака», участник Евро.

«Вадим Валентинович — многократный чемпион России в составе московских «Локомотива» и «Спартака», участник чемпионата Европы. Как тренер он возглавлял ряд клубов РПЛ, включая «Амкар», «Уфу» и «Факел», а также выигрывал турнир Второй лиги с «Шинником». До прихода в «Динамо» работал с «Черноморцем». Добро пожаловать в Дагестан!» — говорится в сообщении махачкалинского клуба.

Евсееву предстоит вывести команду из зоны турнирного риска: «Динамо» после 18 туров находится на 13-м месте в таблице РПЛ с 15 набранными очками.

